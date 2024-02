Aktuell Land

Mann überlistet Telefonbetrüger: Festnahme

Ein Mann aus Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) hat zwei Telefonbetrügern das Handwerk gelegt. Der 56-Jährige hatte einen sogenannten Schock-Anruf von zwei vermeintlichen Polizisten erhalten: Seine Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Der Mann wurde aufgefordert, eine Kaution in fünfstelliger Höhe zu bezahlen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Doch der Mann durchschaute die Masche und informierte die Polizei. Bei einer konstruierten Geldübergabe konnte die Kriminalpolizei einen 51-Jährigen und eine 37-Jährige festnehmen. Beide sitzen seit Mittwoch in Untersuchungshaft.