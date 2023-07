Aktuell Land

Mann überlistet mutmaßliche Trickbetrügerinnen

Ein Mann hat in Ravensburg zwei mutmaßliche Trickbetrügerinnen überlistet, so dass diese festgenommen werden konnten. Am Dienstag war der 64-Jährige von einem angeblichen Polizisten angerufen worden, der meinte, dass Einbrecher sein Glück bei ihm versuchen wollten - eine bekannte Masche von Betrügerbanden. Der Mann solle seine Wertgegenstände zur Sicherheit der Polizei überreichen. Doch der 64-Jährige erkannte die Masche und gab an, mehrere Goldmünzen von sechsstelligem Wert zu besitzen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten.