Mann überfällt Supermarkt in Waghäusel mit Waffe in der Hand

Mit einer Waffe in der Hand hat ein bislang unbekannter Täter ein Lebensmittelgeschäft in Waghäusel-Kirrlach (Landkreis Karlsruhe) überfallen. Der mit einer Strumpfhose maskierte Mann betrat am Samstagabend den Laden und forderte die Tageseinnahmen, wie die Polizei mitteilte. Danach flüchtete er zu Fuß.