Manipulierte Steckdosen: Mögliche weitere Fälle geprüft

Nachdem eine Frau am vergangenen Freitag wegen einer manipulierten Steckdose in einem Zug einen Stromschlag bekommen hat, prüft die Polizei mögliche weitere Fälle. »Es haben sich Personen bei uns gemeldet, denen etwas Ähnliches passiert ist«, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Montag in Stuttgart.