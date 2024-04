Mahnwache in Mannheim für Israel nach iranischem Angriff

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Einzelperson der Deutsch-Israelischen Gesellschaft hatte die Mahnwache demnach angemeldet. Man versammle sich, »um dem Staat Israel, der israelischen Bevölkerung und den Jüdinnen und Juden weltweit, auch in der Region und in Mannheim, unsere Solidarität zu zeigen«, hatte die Deutsch-Israelische Gesellschaft zuvor mitgeteilt. Der Veranstalter sprach am Abend von 150 bis 200 Teilnehmenden.

Erstmals in der Geschichte der Islamischen Republik hatte der Iran seinen Erzfeind Israel in der Nacht direkt angegriffen. Die Revolutionsgarden feuerten nach eigenen Angaben Dutzende Drohnen und Raketen ab. Nach Angaben Israels wurden insgesamt rund 300 Geschosse abgefeuert - 99 Prozent davon seien von Israel sowie seinen Verbündeten abgefangen worden.

Die Operation mit dem Titel »Aufrichtiges Versprechen« war nach iranischer Darstellung ein Vergeltungsschlag für die Tötung hochrangiger iranischer Offiziere in Syrien. Am 1. April waren bei einem mutmaßlich israelischen Luftangriff auf Irans Botschaftsgelände in der syrischen Hauptstadt Damaskus zwei Brigadegeneräle getötet worden.