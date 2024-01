Macron kommt zu Trauerstaatsakt für Schäuble

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Bundestag will das von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier angeordnete Gedenken am 22. Januar im Plenarsaal des Reichstagsgebäudes in Berlin ausrichten. Hunderte Gäste aus dem In- und Ausland werden dazu erwartet.

Der CDU-Politiker Schäuble war am zweiten Weihnachtstag nach langer schwerer Krankheit gestorben. An diesem Freitag wird er in seiner Heimatstadt Offenburg beigesetzt. Dort soll es einen öffentlich übertragenen Trauergottesdienst und einen Trauerzug geben.