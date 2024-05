Münchnerin mit 100 Jahren ältestes Bademoden-Model der Welt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit ihren 100 Jahren macht sie eine hervorragende Figur: Die gebürtige Münchnerin Ruth Megary ist vom Rekord-Institut für Deutschland (RID) zum ältesten Bademodenmodel der Welt gekürt worden. Das teilte das BikiniARTmuseum im baden-württembergischen Bad Rappenau mit. Kurz vor ihrem 101. Geburtstag habe die Seniorin die Auszeichnung für den neuen Weltrekord erhalten.

»Wir haben die Rekordkategorie für Ruth Megary neu eröffnet, bisher gab es eine solche Listung noch nicht«, teilte das RID auf Anfrage mit. »Der Aspekt mit dem Fokus auf Bademode ist für uns eine eigene Kategorie wert. Dabei geht es um die älteste Person, die solche Bademoden-Shootings als regelmäßige Tätigkeit ausführt und von der die Shooting-Ergebnisse veröffentlicht werden.« Als Vergleich habe dem Institut der aktuelle Weltrekord für das »älteste Fashion-Model« gedient. Dieser liege bei 95 Jahren 158 Tagen von Daphne Selfe, anerkannt 2023. »Da Ruth Megary älter als Daphne Selfe ist, war ihr Alter rekordverdächtig genug für den ersten offiziellen Weltrekord der neuen Bademoden-Kategorie.«

Ruth Megary habe am 15. April mit 100 Jahren 344 Tagen den neuen Weltrekord erzielt, am Dienstag (7. Mai) feierte sie laut RID Ihren 101. Geburtstag. Sie absolviere regelmäßig Fotoshootings, deren Ergebnisse in Printmedien veröffentlicht sowie im BikiniARTmuseum in Bad Rappenau gezeigt würden.

»Ruth Megary ist eine außergewöhnliche, starke Person und zeigt, dass selbst das hohe Alter Charme und Charisma keinen Abbruch leisten kann - und Frauen nie zu alt sind, das zu tragen, worin sie sich wohlfühlen, selbst wenn es Bademode ist«, sagte Museums-Gründer Alexander Ruscheinsky.

Die Schauspielerin und Sängerin war laut BikiniARTmuseum eine der ersten Bikini-Trägerinnen Deutschlands, die sich nach der erstmaligen Präsentation des Bikinis im Jahr 1946 durch den Erfinder Louis Réard einen der neuen Zweiteiler sicherte. Ihre Bindung zur Bademode blieb. Unter dem Titel »Ruth Megary - Die Muse des Museums« hat das Haus in Bad Rappenau vergangenes Jahr einen eigenen Ausstellungsbereich eröffnet.

Der Bikini brauchte laut Museum knapp 20 Jahre, bis er durch Ursula Andress‘ Auftritt im elfenbeinfarbenen Zweiteiler im Bondstreifen »007 jagt Dr. No« 1962 für eine breitere Masse attraktiv wurde und gesellschaftliche Akzeptanz erlangte.

Megary, aufgewachsen in Schwabing, lebt heute in Straubing bei ihrer Freundin und Puppenkünstlerin, Marille Rüb. Einen Großteil ihrer Kindheit verbrachte sie im Münchner Nordbad - ein erster Hinweis auf ihre besondere Beziehung zur Bademode.