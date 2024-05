Aktuell Land

Müllwagen bleibt an Tunnel hängen: Klappe landet auf Auto

Ein Müllfahrzeug ist mit seiner Ladeklappe auf der Bundesstraße 518 in Wehr (Landkreis Waldshut) an einem Tunneleingang hängen geblieben. Die nach oben geöffnete Klappe sei am Samstagnachmittag abgerissen und auf ein entgegenkommendes Auto gefallen, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Der 52 Jahre alter Fahrer des Autos wurde demnach leicht verletzt. Laut Polizei lag der Schaden bei insgesamt rund 50.000 Euro. Der Tunnel war nach dem Unfall zunächst gesperrt.