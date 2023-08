Aktuell Land

Müllfahrzeug überrollt Fuß von Fahrer: Mann schwer verletzt

Der Fahrer eines Müllfahrzeugs ist bei einem Unfall mit seinem Fuß unter das Fahrzeug geraten und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 51-Jährige am Vortag an einer abschüssigen Stelle aus dem Wagen gestiegen und hatte ihn nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert. Als er bemerkt habe, dass sich das Müllauto in Bewegung gesetzt habe, habe er noch versucht, in das Führerhaus zu kommen. Dabei stürzte er aber und geriet mit einem Fuß unter das tonnenschwere Fahrzeug. Rettungskräfte brachten den Mann ins Krankenhaus. Das Müllfahrzeug blieb schließlich an einer Böschung stehen.