Müller nah dran an Maier: Jetzt 700 Bayern-Spiele

Fußball-Nationalspieler Thomas Müller hat in seiner erfolgreichen Karriere einen weiteren Meilenstein erreicht. Der 34-Jährige absolvierte am Samstag in Heidenheim sein 700. Pflichtspiel für den FC Bayern. Auf mehr Pflichtspieleinsätze für die Münchner kommt Vereinsangaben zufolge nur noch Torwart-Ikone Sepp Maier (80) mit 709 Spielen. Müller hatte sein Pflichtspieldebüt im August 2008 gefeiert, seitdem sammelte der Offensivspieler etliche Titel, darunter zweimal das Triple aus Meisterschaft, Champions League und Pokalsieg (2013 und 2020).