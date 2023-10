Aktuell Land

Mörder auch für Frauenmord im Maisfeld verurteilt

28 Jahre nach dem Mord an einer Schülerin in Bad Liebenzell ist ein Mann auch für den Mord an einer Frau in einem Maisfeld in Meerbusch bei Düsseldorf schuldig gesprochen worden. Beide Morde »weisen erhebliche Parallelen auf«, sagte der Vorsitzende Richter Rainer Drees am Dienstag. Am Opfer, einer 50 Jahre alten Reiseführerin, war an einem Fingernagel eine DNA-Spur des 63-jährigen Automechanikers sichergestellt worden.