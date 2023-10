Aktuell Land

Mögliche Glassplitter in Brot- und Backwaren

Wegen möglicher Glassplitter in verschiedenen Brot- und Backwaren hat der Lebensmittelhersteller Ludwig Stocker Hofpfisterei GmbH eine Vielzahl an Produkten zurückgerufen. Beim Transport der unverpackten Waren in einem Lkw sei es zu einem Glasbruch gekommen, teilte das Unternehmen mit Sitz in München am Montagabend über das Portal Lebensmittelwarnung.de mit.