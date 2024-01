Aktuell Land

Märklin und Simba Dickie sind trotz Krise optimistisch

Trotz der wirtschaftlich angespannten Lage sind die Modelleisenbahn-Fans Märklin treu geblieben. Der Göppinger Traditionshersteller sprach am Donnerstag von einer positiven Umsatzentwicklung. Im laufenden Geschäftsjahr sei mit einem Umsatz von 130,8 Millionen Euro zu rechnen, teilte der Geschäftsführende Gesellschafter, Florian Sieber, in Fürth mit. Märklin profitiert seinen Angaben nach davon, dass sich neben Kindern auch viele Erwachsene für Modelleisenbahnen begeisterten und in hochwertige Züge und Loks investierten.