Männer retten Rollstuhlfahrer von Bahnübergang

Drei Helfer haben kurz vor einer Zugdurchfahrt einen Rollstuhlfahrer von Bahngleisen in Singen bei Konstanz gerettet. Der Mann kam mit Schürfwunden am Kopf sowie einem Schock ins Krankenhaus. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 60-Jährige auf einem Bahnübergang auf die Gleise gestürzt, als er diesen überquerte. Ein 35-Jähriger, der gegenüber in einem Garten arbeitete, hatte seine Hilferufe gehört. Die Bahnschranken hatten sich zu dem Zeitpunkt schon gesenkt und in entgegengesetzter Richtung war ein Güterzug vorbeigefahren. Der 35-Jährige hatte den Rollstuhlfahrer mit Hilfe eines Autofahrers und eines bislang unbekannten Mannes in roter Jacke gerettet - kurz bevor auch in dieser Richtung ein Zug durchgefahren war. Wie es zu dem Sturz am Mittwoch kam, war zunächst unklar.