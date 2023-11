Aktuell Land

Männer liefern sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Zwei Männer haben sich in Böblingen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und sich anschließend weitere Vergehen geleistet. Ein 32-jähriger Fahrer und sein 59-jähriger Beifahrer wurden am Mittwoch per Anhaltezeichen zu einer routinemäßigen Polizeikontrolle gebeten, als der Fahrer unvermittelt aufs Pedal trat, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Fahrer missachtete demnach unter anderem mehrere rote Ampeln und fuhr schließlich auf einen Parkplatz.