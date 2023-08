Aktuell Land

Mädchengruppe soll für 23 Straftaten verantwortlich sein

Eine Gruppe von Mädchen soll für 23 Straftaten in Heilbronn verantwortlich sein - unter anderem für mehrere Körperverletzungen. Die Gruppe im Alter zwischen 13 und 15 Jahren soll die Taten zwischen Juli und August verübt haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sieben Anzeigen wurden dazu erstattet. Umfangreiche Ermittlungen führten zunächst zu einer der Täterinnen und anschließend zum Rest der Gruppe. Zuletzt sollen die Mädchen in der Nacht zum 13. August ein Auto zerkratzt und zwei 20-Jährige verletzt haben. Ein Großteil der Taten wurde mit Handys gefilmt.