Mädchen von Auto angefahren und schwer verletzt

Ein Mädchen ist am Donnerstag in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die Zwölfjährige soll auf ihrem Fahrrad bei Rot über eine Fußgängerampel gefahren sein, wie die Polizei mitteilte. Das Mädchen wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Kreuzung war für etwa zwei Stunden gesperrt worden.