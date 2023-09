Aktuell Land

Mädchen rennt auf Straße und wird von Auto schwer verletzt

Ein Mädchen ist in Leingarten (Kreis Heilbronn) durch ein Auto schwer verletzt worden. Die Dreijährige sei am Dienstag aus einer Hofeinfahrt auf die Straße gerannt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine 68 Jahre alte Autofahrerin hatte das Kind wohl zu spät wahrgenommen. Das Mädchen kam in ein Krankenhaus.