Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an.

Eine 26-jährige Frau war am Dienstag bei Steinheim am Albuch (Kreis Heidenheim) auf dem Weg nach Heidenheim mit ihrem Wagen auf ein anderes Auto geprallt. Der Fahrer dieses Autos wollte abbiegen und hatte deshalb abgebremst, wie die Polizei mitteilte. Die Frau wurde schwer verletzt, der 36-jährige Fahrer des anderen Autos leicht. Er hatte das Kind dabei. Der Zusammenprall war so heftig, dass beide Wagen auf einen Acker geschleudert wurden.

