Aktuell Land

Mädchen legen mutmaßlich Feuerlöscher auf Bahngleise

Mehrere Mädchen sollen in Leingarten (Kreis Heilbronn) einen Feuerlöscher auf Bahngleise gelegt haben. Nach Zeugenangaben soll eine S-Bahn den Feuerlöscher am Montagabend überfahren haben, wie die Bundespolizei mitteilte. Über Schäden oder verletzte Fahrgäste war einer Polizeisprecherin am Dienstag nichts bekannt.