Ludwigsburger Basketballer starten mit Sieg in Europe Cup

Basketball-Trainer John Patrick ist mit den MHP Riesen Ludwigsburg erfolgreich in den Europe Cup gestartet.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg ist mit einem souveränen Heimsieg in den Europe Cup gestartet. Die Mannschaft von Trainer John Patrick gewann das erste Spiel in der Vorrundengruppe H gegen die Caledonia Gladiators aus dem schottischen Glasgow mit 86:62 (36:26). Joel Scott war mit 17 Punkten bester Werfer beim Sieger.

Die Hausherren dominierten von Beginn an die einseitige Partie, konnten sich aber in der ersten Halbzeit nicht entscheidend absetzen. Der Zehn-Punkte-Vorsprung zur Pause spiegelte die Kräfteverhältnisse nicht entsprechend wider. Das änderte sich mit zunehmender Spielzeit. Mit einem 15:2-Lauf zum 74:45 zu Beginn des letzten Viertels beseitigten die Ludwigsburger die letzten Zweifel am ebenso verdienten wie ungefährdeten Erfolg.