Ludwigsburger Basketballer scheiden im Viertelfinale aus

Die Basketballer der MHP Riesen Ludwigsburg haben den Einzug ins Halbfinale der FIBA Basketball Champions League verpasst. Am Dienstag verlor der Basketball-Bundesligist zu Hause auch das zweite Spiel der Viertelfinalserie gegen UCAM Murcia, am Ende stand es 72:85 (37:47). Die Teams, die im Europapokal als erste zwei Siege in einer Playoff-Serie geschafft haben, qualifizieren sich für Final-Turnier in Belgrad Ende des Monats.