Ludwigsburger Basketballer erreichen Viertelfinale

Die Basketballer der MHP Riesen Ludwigsburg haben vorzeitig das Viertelfinale in der Champions League erreicht. Der Bundesligist verlor zwar am Dienstag bei Galatasaray Istanbul mit 91:93 (42:54), ist durch den gewonnenen direkten Vergleich nach dem 100:80 im Hinspiel in der Gruppe J nicht mehr von den ersten beiden Plätzen zu verdrängen. In der K.o.-Runde kämpfen die besten acht Clubs im Modus Best-of-three im April um die Teilnahme am Final Four.