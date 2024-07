Ludwigsburg verpflichtet US-Basketballer Manjon

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die MHP Riesen Ludwigsburg treiben mit der Verpflichtung von Ezra Manjon die Kaderplanung vor dem Start der neuen Saison in der Basketball-Bundesliga weiter voran. Der 23-Jährige kommt aus seiner US-amerikanischen Heimat von den Vanderbilt Commodores und nimmt in Ludwigsburg seine erste Herausforderung in Europa an, wie der Club mitteilte. »Ich habe selten derart viele positive Empfehlungen für einen Menschen bekommen«, sagte Trainer John Patrick über den Point Guard.