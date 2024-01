Aktuell Land

Ludwigsburg verliert deutsches Duell in der Champions League

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben das deutsche Duell mit den Telekom Baskets Bonn in der Basketball-Champions League verloren. Das Team von Trainer Josh King unterlag am Dienstag beim Titelverteidiger mit 75:80 (38:53) und kassierte in der zweiten Gruppenphase die erste Niederlage. Bonn bleibt dagegen nach zwei Spielen ohne Niederlage an der Tabellenspitze der Gruppe J.