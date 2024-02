Aktuell Land

Ludwigsburg siegt in Champions League gegen Istanbul

Die MHP Riesen Ludwigsburg sind in der Champions League zurück in der Erfolgsspur. Der Basketball-Bundesligist gewann am Dienstagabend zum Abschluss der Hinrunde in der Runde der besten 16 Teams gegen Galatasaray Istanbul mit 100:80 (52:42). Durch den Erfolg sprang Ludwigsburg vorübergehend an die Tabellenspitze der Gruppe J. Die Telekom Baskets Bonn können aber mit einem Sieg am Mittwoch gegen Dijon wieder vorbeiziehen.