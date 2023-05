Aktuell Land

Ludwigsburg holt in Oldenburg zweiten Playoff-Sieg

Die MHP Riesen Ludwigsburg stehen in den Playoffs der Basketball-Bundesliga kurz vor dem Einzug ins Halbfinale. Am Donnerstag gewann die Mannschaft von Cheftrainer Josh King auch das zweite Auswärtsspiel bei den EWE Baskets Oldenburg. Nach dem 73:72 (35:31)-Erfolg führen die Schwaben in der Best-of-five-Serie mit 2:0 nach Siegen und stehen bei einem weiteren Erfolg in der nächsten Runde. Den könnten sie bereits am Sonntag einfahren, wenn das dritte Spiel der Serie das erste Mal in Ludwigsburg stattfinden wird.