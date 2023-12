Aktuell Land

Ludwigsburg erreicht Zwischenrunde

Die Basketballer der MHP Riesen Ludwigsburg haben in der Champions League die Zwischenrunde erreicht. Das Team von Trainer Josh King bezwang am Mittwoch den griechischen Club AEK Athen mit 83:79 (35:38) und beendet die Gruppe D als Tabellenzweiter. Ab dem 2. Januar 2024 kämpft der Bundesligist in einem sogenannten Play-in im Modus Best-of-three um den Einzug in die zweite Gruppenphase.