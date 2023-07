Aktuell Land

Lucha kündigt Hilfspaket des Landes für Kliniken an

Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) will die Kliniken in Baden-Württemberg mit einem Hilfspaket finanziell entlasten. »Ich möchte noch vor der Sommerpause ein Landesentlastungspaket zur Verfügung stellen«, sagte Lucha am Donnerstag bei einer Veranstaltung der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG) in Stuttgart. Das Paket werde derzeit unter den Ministerien abgestimmt. Eine Summe, die die Kliniken zur Entlastung erhalten sollen, nannte Lucha nicht.