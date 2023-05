Aktuell Land

Lucha fordert bei Kindergrundsicherung Abbau von Bürokratie

Die im Bund geplante Kindergrundsicherung muss nach den Worten des baden-württembergischen Sozialministers Manne Lucha (Grüne) zu weniger Bürokratie führen. Er erwarte, dass sich die finanzielle Lage von Familien mit der Reform verbessere, sagte Lucha am Mittwoch per Video bei einer Tagung der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung in Freiburg.