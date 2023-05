Aktuell Land

Lottospieler im Kreis Konstanz gewinnt Millionenbetrag

Über einen Millionenbetrag kann sich ein Lottospieler aus dem Kreis Konstanz freuen. Bei der Eurojackpot-Ziehung am Freitag gewann er genau 1 510 609,60 Euro. Der Neu-Millionär war zunächst noch nicht bekannt, wie Lotto Baden-Württemberg am Samstag mitteilte. Der Spielschein mit sechs Richtigen sei anonym in einer Annahmestelle am Ufer des Bodensees eingereicht worden.