Lotto-Millionengewinn im Kreis Biberach

In der Lotto-Samstagsziehung im Spiel 6aus49 hat ein Teilnehmer aus dem Kreis Biberach einen Millionengewinn gezogen. Wie die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg am Montag in Stuttgart mitteilte, hat der Gewinner oder die Gewinnerin bundesweit den einzigen Tipp mit sechs Richtigen abgegeben.