Lob für Ersthelfer nach Blitzschlag in Unterensingen

Lob von Profis: Der Malteser Hilfsdienst hat den couragierten Einsatz der Ersthelfer gewürdigt, die sich nach einem Blitzschlag am Samstag in Unterensingen (Landkreis Esslingen) um die Verletzten gekümmert haben. »Die Ersthelfer haben richtig reagiert, die Betroffenen bei strömendem Regen ins Trockene gebracht und sofort mit den Reanimationsmaßnahmen begonnen«, teilte Marc Lippe, Bezirksgeschäftsführer der Malteser Neckar-Alb und Einsatzleiter bei dem Vorfall, am Dienstag mit. Die Zeugen hätten unmittelbar nach dem Blitzschlag den Notruf gewählt und ohne zu zögern mit Herz-Lungen-Wiederbelebungen begonnen.