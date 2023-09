Bitte aktivieren Sie Javascript

In Oberschwaben im Landkreis Biberach ist es am Montag zu einem Verkehrsunfall mit einem Lkw gekommen. Der Sattelzug liege quer auf der B30, teilte die Polizei am Abend mit. Der Unfall ereignete sich demnach auf der Höhe von Baltringen, einem Ortsteil der Gemeinde Mietingen. Die Fahrbahn sei in diesem Bereich in beide Fahrtrichtungen gesperrt, sagte ein Sprecher. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.