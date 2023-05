Aktuell Land

Lkw kommt von A8 ab: Fahrer von Pannenauto schwer verletzt

Ein 20 Jahre alter Autofahrer, der auf Autobahn 8 eine Panne hatte, ist kurz danach schwer verletzt worden: Ein Lkw-Fahrer sei hinter dem Autobahndreieck Leonberg von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Wagen auf der Standspur geprallt, teilte die Polizei mit. Durch den Aufprall wurde der 20-Jährige, der in dem Pkw saß, schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn am Freitagabend in ein Krankenhaus.