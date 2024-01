Lkw gerät ins Schleudern und sorgt für Autobahnsperrung

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Lastwagen ist auf der A7 in Fahrtrichtung Ulm im Grünstreifen gelandet, weshalb die Fahrbahn wegen der Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt werden musste. Der Laster sei am Dienstagabend in Höhe der Ortschaft Waibertal ins Schleudern geraten, beim Gegenlenken habe der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, teilte die Polizei mit. Das Fehrzeug kippte um, der Fahrer blieb dabei unverletzt. Zwischen Nietheim und Heidenheim musste die Autobahn in eine Fahrtrichtung wegen Bergungsarbeiten gesperrt werden, die bis in die Nacht andauerten.