LKW-Fahrer zwischen Zugmaschine und Anhänger eingeklemmt

Ein Lastwagenfahrer ist beim Ankoppeln eines Anhängers mit seinem Lkw eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden. Der 36-Jährige hatte den Hänger am Freitag zuvor auf einem leicht abschüssigen Abstellplatz an einer Kreisstraße in Geisingen (Kreis Tuttlingen) abgekoppelt und war zu einer anderen Lieferung gefahren, wie ein Polizeisprecher sagte.