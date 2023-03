Feuerwehrleute arbeiten an einer Unfallstelle an einem verunfallten Lkw auf der A6.

Nach Schätzungen der Polizei beläuft sich der Schaden auf rund 600.000 Euro. Für die Bergungsarbeiten wurde die Strecke in Richtung Mannheim zunächst voll gesperrt, am Morgen wurde der Verkehr auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei ging davon aus, dass die Maßnahmen noch bis zum Ende des Berufsverkehrs andauern würden.

Polizei-Mitteilung