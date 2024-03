Aktuell Land

Lkw fährt auf zwei Autos auf: Ein Autofahrer schwer verletzt

Ein Lkw-Fahrer ist auf der Autobahn 6 bei Wiesloch (Kreis Rhein-Neckar-Kreis) mit seinem Fahrzeug auf zwei Autos aufgefahren und hat dabei einen Autofahrer schwer und eine Autofahrerin leicht verletzt. Einer Polizeisprecherin zufolge konnte der Lastkraftwagenfahrer am Mittwoch am Stauende nicht rechtzeitig bremsen. Der Lastkraftwagen prallte demnach nacheinander in zwei Autos. Durch den Aufprall wurde ein Auto in die Leitplanke geschoben. Der Autofahrer wurde der Sprecherin zufolge aus dem Wagen geborgen. Das Auto hatte einen Totalschaden.