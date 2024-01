Aktuell Land

Lkw brennt auf Parkplatz komplett aus

Ein Lastwagen ist östlich von Stuttgart im Rems-Murr-Kreis vollständig abgebrannt. Der mit Leergut beladene Lkw geriet am Montagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache auf einem Parkplatz an der B29 zwischen Plüderhausen und Urbach (Remstal) in Brand. Der Fahrer blieb unverletzt.