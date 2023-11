Aktuell Land

Lkw-Anhängerteil gerät in Gegenverkehr: Drei Verletzte

Ein Teil eines Lkw-Anhängers ist in Esslingen in den Gegenverkehr gekommen, woraufhin drei Menschen verletzt wurden. Das Anhängerteil kollidierte am frühen Donnerstagabend zunächst mit dem Auto eines 63-Jährigen auf der Vogelsangbrücke, wie die Polizei mitteilte. Das Auto wurde auf einen weiteren Wagen geschoben. Auch der Anhänger rammte noch ein weiteres Auto. Dessen 51-jährige Fahrerin und die 81-jährige Beifahrerin im ersten Auto erlitten Verletzungen und kamen in Krankenhäuser.