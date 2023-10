LKA: Koordinierungsstelle nach antisemitischen Vorfällen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Seit Beginn des Kriegs zwischen Israel und der islamistischen Hamas vor mehr als einer Woche ist es in Baden-Württemberg immer wieder zu antisemitischen Vorfällen gekommen: In Stuttgart und anderen Städten im Land hatten Täter unter anderem Israel-Flaggen von Fahnenmasten gerissen, angezündet oder mit Eiern beworfen.

2022 gab es in Baden-Württemberg 245 antisemitische Straftaten. Der überwiegende Anteil dieser Taten war dem jüngsten Sicherheitsbericht zufolge rechtsmotiviert. In den vergangenen Jahren hat das Land nach früheren Angaben des Innenministeriums mehrere Millionen Euro in den Schutz von Synagogen investiert - zum Beispiel in die Unterstützung von Sicherheitskräften.

Sicherheitsbericht 2022