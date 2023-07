Liverpool im Schwarzwald: Coach Klopp lobt Bedingungen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Überraschend kommt das für den 56-Jährigen nicht. »Ich wusste, was uns erwartet. Ich war mit Dortmund schon einmal hier. Das hat uns extrem weiterentwickelt«, erzählte Klopp, der im Kreis Freudenstadt aufgewachsen ist.

Für zehn Tage ist der Liverpool-Tross in einem Hotel in Donaueschingen untergebracht. Trainiert wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf dem Gelände des Bezirksligisten SV Aasen. Zeit, um die alte Heimat anzuschauen, bleibt Klopp indes nicht. »Wir sind überhaupt nicht hier, um Ausflüge zu machen«, sagte er.

Am Mittwoch ist der FC Liverpool zur Neueröffnung des umgebauten Wildparks beim Karlsruher SC zu Gast. Am Montag steht ein weiterer Test bei der SpVgg Greuther Fürth auf dem Programm. Der Saison-Auftakt in der Premier League steigt am 13. August beim FC Chelsea.

Kader FC Liverpool