Lisicki erhält Quali-Wildcard für Stuttgarter Turnier

Die Metzingerin Laura Siegemund (35), die das Turnier 2017 überraschend gewonnen hatte, wird dagegen den Porsche Tennis Grand Prix im Einzel womöglich verpassen. Die zwei Wildcards für das Hauptfeld waren an die beiden momentan besten deutschen Tennisspielerinnen, Jule Niemeier und Tatjana Maria, gegangen.

»Wir können keine weitere Wildcard mehr vergeben. Wir haben uns gegen die Laura entschieden. Die Laura kann wahrscheinlich nur Doppel spielen«, sagte die Sportliche Leiterin Anke Huber und begründete dies auch mit dem Respekt vor den Leistungen von Maria und Niemeier in Wimbledon.

Beim Grand-Slam-Turnier in London hatte die Dortmunderin Niemeier im vergangenen Jahr das Viertelfinale, die Schwäbin Maria sogar das Halbfinale erreicht. An der Qualifikation am Wochenende vorher kann Siegemund nicht teilnehmen, weil sie für den Billie-Jean-King-Cup nominiert wurde. Ebenfalls in Stuttgart bestreiten die deutschen Tennis-Damen gegen Brasilien die Abstiegsrelegation.

