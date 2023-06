Aktuell Land

Linke Demonstration für verurteilte Lina E. in Freiburg

Bei einer Kundgebung haben in Freiburg Menschen aus der linken Szene gegen die Verurteilung von Lina E. in Leipzig protestiert. Zu Vorfällen sei es nicht gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei. Zu der »Spontankundgebung« am Samstag war über Twitter aufgerufen worden. Die Veranstaltung fand unter dem Titel »Freiheit für Lina! Free All Antifas!« statt. Etwa 50 bis 60 Teilnehmer waren dabei.