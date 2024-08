Linienbus fängt Feuer – Fahrgäste retten sich ins Freie

Ein Bus hat an einer Haltestelle in Dogern Feuer gefangen. (Symbolbild)

Ein Linienbus hat an einer Haltestelle in Dogern (Kreis Waldshut) an der Grenze zur Schweiz plötzlich Feuer gefangen. Der Fahrer habe den Rauch, der aus dem Motorraum aufstieg, frühzeitig bemerkt. Er und neun Fahrgäste konnten den Bus rechtzeitig und unverletzt verlassen, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach ersten Schätzungen entstand am Bus ein Totalschaden von 40.000 Euro. Das Fahrzeug brannte vollständig aus.

Durch den Brand sei auch das Bushaltestellenhäuschen, eine Rasenfläche und eine Laterne beschädigt worden. Hier entstand ein Schaden von geschätzt 3000 Euro. Was den Brand am Donnerstag auslöste, ist bislang unbekannt.