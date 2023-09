Aktuell Land

Linienbus brennt im Landkreis Biberach

Ein Linienbus ist in Berkheim (Landkreis Biberach) in Vollbrand geraten. Ursache war nach Polizeiangaben von Mittwoch wohl ein technischer Defekt. Fahrgäste hatten am Dienstag an einer Haltestelle Rauch aus dem Motorraum bemerkt. Kurz darauf breiteten sich die Flammen auf den Innenraum aus. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 100.000 Euro.