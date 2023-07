Aktuell Land

Linden-Museum bekommt keinen neuen Standort

Das Linden-Museum in Stuttgart soll an seinem derzeitigen Standort umgebaut und erweitert werden. Der Verwaltungsrat des Völkerkunde-Museums, dem auch das Land Baden-Württemberg und die Stadt Stuttgart angehören, habe die grundlegende Sanierung und Neukonzeption beschlossen, teilte das Kunstministerium am Dienstag mit. Pläne für ein neues Museumsgebäude an einem anderen Standort werden demnach nicht mehr verfolgt.