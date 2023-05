Ein Schild mit der Aufschrift »Asyl« hängt in einer Erstaufnahmeeinrichtung an einer Wand.

Integration müsse von Anfang an gedacht und ermöglicht werden. »Dies gelingt uns nur, wenn wir den Menschen zügig bezahlbaren Wohnraum, ausreichende Plätze in Kinderbetreuung und Schule sowie Optionen am Arbeitsmarkt anbieten können«, sagte der Liga-Vorstandsvorsitzende Marc Groß laut Mitteilung. Dafür könnten Entscheidungen des am Mittwoch tagenden Flüchtlingsgipfels in Berlin die Weichen stellen.