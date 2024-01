Lienhart und Höler fehlen bei SC Freiburgs Auftakt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Krafttraining zum Start ins neue Jahr absolvierten die Freiburger am Dienstagnachmittag noch eine Einheit auf dem Platz. Dabei fehlten auch die Langzeitverletzten Christian Günter und Daniel-Kofi Kyereh. Maximilian Philipp kehrte nach seiner Schulterverletzung ins Training zurück, wie der Bundesligist mitteilte.

Am Donnerstag (10.00 Uhr) wird die Mannschaft von Trainer Christian Streich eine öffentliche Trainingseinheit absolvieren. Die Freiburger überwintern mit 24 Zählern auf dem achten Tabellenplatz und treffen im ersten Ligaspiel nach der Winterpause am 13. Januar auf den 1. FC Union Berlin. An diesem Samstag steht ein Testspiel bei Eintracht Frankfurt an.

